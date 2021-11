Człowiek Tuska ma być kandydatem Senatu na członka RPP

"Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk planuje wybór przez Senat na członka RPP byłego ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego - dowiedział się reporter śledczy Radia ZET" – czytamy na stronie internetowej stacji.

O kandydaturze Jakuba Karnowskiego jako pierwszy napisał "Dziennik Gazeta Prawna" – podkreślono.

Kandydatury na członków Rady Polityki Pieniężnej będą zbierane w Senacie od 6 do 26 grudnia. Pod każdą kandydaturą trzeba zebrać minimum 7 podpisów senatorów – podało Radio Zet.

Dwa lub trzy wolne miejsca

25 stycznia 2022 r. kończą się kadencje w RPP Eugeniusza Gatnara oraz Jerzego Kropiwnickiego.

"Trzecie (miejsce w RPP) może zwolnić się w każdej chwili. Na biurku prezydenta Andrzeja Dudy leży nominacja członka RPP Rafała Sury do Naczelnego Sądu Administracyjnego" – czytamy również na stronie radia.

Kadencja Sury kończy się 16 listopada 2022 r.

9 członków RPP powoływanych jest w równej liczbie przez: prezydenta, Sejm i Senat.

Stopy procentowe w górę

W zeszłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej drugi raz podniosła stopy procentowe – o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej (do 1,25 proc.) stopy lombardowej (do 1,75 proc.), stopy depozytowej (do 0,75 proc.); stopa redyskonta weksli została podwyższona do 1,30 proc. z 0,51 proc., a stopa dyskontowa weksli – do 1,35 proc. z 0,52 proc.

Decyzja RPP oznacza, że wzrosną raty kredytów zaciągniętych w złotych. – Ponad punkt procentowy przy 25-letnim kredycie na średnią kwotę 300 tys. zł, to jest ponad 200 zł miesięcznie większych płatności – powiedział w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl ekonomista Marek Zuber.

Czytaj też:

Wiceminister Buda o inflacji i środkach na KPOCzytaj też:

Glapiński: Nic tragicznego się nie dzieje