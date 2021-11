Senator PiS: Polska silna własną gospodarką

Senator Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce na łamach rocznika "Polski Kompas 2021" udostępnionym przez portal wGospodarce.pl.

Gospodarka a pandemia

W Polsce wzrosła inflacja. W październiku w ujęciu rok do roku jej poziom wyniósł 6,8 proc. Rada Polityki Pieniężnej w ciągu zaledwie kilku tygodni drugi raz podniosła stopy procentowe – o 75 punktów bazowych do 1,25 proc. Podwyżki cen dotykają niemal wszystkiego – prądu, gazu, paliw oraz produktów żywnościowych. Winna ma być temu pandemia koronawirusa, a raczej obostrzenia sanitarne w związku z nią i co za tym idzie – okresowy zastój wielu przedsiębiorstw.

"Nie można oceniać i analizować współczesnej ekonomii bez uwzględnienia zmian, jakie wniosła do niej globalna pandemia. Radykalnie zmienił się styl pracy i komunikacji. W wielu branżach zmieniło się podejście przedsiębiorców do klienta. A wreszcie znaczącej przemianie uległa rola socjalna państwa. W tym ostatnim przypadku obserwowaliśmy niezwykle zróżnicowany – i zależny od kraju – stosunek administracji do obywateli" – stwierdził senator Grzegorz Bierecki.

Propozycje Polskiego Ładu

Programem naprawczym po okresie pandemii miał być Polski Ład. Projekty rządu Zjednoczonej Prawicy w założeniach miały zawierać obniżkę podatków dla Polaków oraz wprowadzić kwotę wolną od podatku na poziomie 30 tys. złotych.

"Wielka reforma społeczno-gospodarcza wprowadza Polskę w zupełnie inny wymiar relacji państwa i obywatela, stawiając w centrum rodzinę, Polski Ład pokazuje, że państwo jest dla każdego. Pokazuje, że pomocna dłoń może być wyciągnięta w stronę najmłodszych, seniorów, rodziców, przedsiębiorców i pracodawców niezależnie od skali ich działalności, w stronę każdego podatnika" – oznajmił na łamach "Polskiego Kompasu 2021" polityk Prawa i Sprawiedliwości.

