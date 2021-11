Zostanie tylko Mizera

Przypomnę (pisałem o tym na naszym portalu): na potrzeby przywódców zakupiono 20 samochodów marki Tesla, żeby woziły gości z hotelu Gleneagles do centrum konferencyjnego. Niestety, hotel położony ok. 45 minut jazdy od Glasgow ma tylko jedną stację do ładowania tesli. W związku z tym wynajęto odpowiednią liczbę spalinowych generatorów prądu, aby „ekologiczne” autka ładować w ciągu nocy.