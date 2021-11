Prezydent podpisał ustawę o Polskim Ładzie. Zmienią się przepisy podatkowe

Polski Ład to czołowy projekt Prawa i Sprawiedliwości zakładający zmiany podatkowe, które obejmą prawie wszystkie grupy społeczne w Polsce. Najważniejszymi punktami projektu są kwestie podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podwyższenia drugiego progu podatkowego z 85 528 zł do 120 tys. zł. Nowe przepisy likwidują możliwość odliczenia od podatku składki zdrowotnej, oraz wprowadzają duże zmiany w naliczaniu składek dla przedsiębiorców.

Sprawiedliwy system podatkowy

Kancelaria Prezydenta wyjaśnia, że celem ustawy jest „stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego, który pozwoli Polsce na zajęcie dominującej pozycji w wyścigu o inwestycje, będącego efektem procesu zmiany globalnych łańcuchów dostaw”.

Kancelaria wskazuje na katalog zwolnień podatkowych, który obejmie nowe grupy obywateli. Chodzi m.in. o podatnika, który który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatnika który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej.

W projekcie wskazuje się również na przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich.

Krytyka przedsiębiorców

Środowiska zrzeszające przedsiębiorców krytykowały ustawę, z uwagi na zbyt szybki harmonogram wprowadzania przepisów. Rada Przedsiębiorczości postulowała do prezydenta o odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów, minimum o rok, co pozwoliłoby na przygotowanie się do zmian.

Krytyka doczytała również zbyt małych konsultacji rządu z pracodawcami. Wskazywano na obszerność projektów, przez co organizacje zrzeszające przedsiębiorców, nie miały zbyt wiele czasu na zapoznanie się z ich kształtem.

Przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku.

