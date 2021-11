Można jednocześnie nakręcać inflację i udawać, że się z nią walczy?... Można!

Tak jak teraz, gdy pełną parą, ba, można powiedzieć – i napisać – bez chwili wytchnienia, wypruwając sobie żyły, od rana do nocy, pracuje nad wprowadzeniem bonu energetycznego dla najuboższych Polaków – bonu na prąd, gaz i paliwo, czy też osobnych bonów na prąd, gaz i paliwo, a może tylko jednego ogólnego bonu energetycznego, jak by to wynikało ze słów nieocenionego wiceministra finansów Piotra Patkowskiego, który – lepiej późno niż wcale – zauważył niedawno, że „bardzo ważne jest łagodzenie skutków wysokiej inflacji (…) Chcielibyśmy przygotować bony energetyczne dla osób ubogich energetycznie. Nie będziemy tego wiązać z rachunkami Polaków, ale Polacy sami będą decydowali, czy te bony przeznaczą na paliwo, gaz lub prąd”.