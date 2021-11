Koreańczycy zainwestują w Polsce. Morawiecki podał szczegóły

Koreańska firma SK Nexilis ogłosiła inwestycję w Stalowej Woli – poinformował w czwartek szef polskiego rządu. Inwestor produkuje folię miedzianą, będącą jednym z podzespołów do produkcji baterii litowo-jonowych dla samochodów elektrycznych.

– Jednym z absolutnie najlepszych inwestorów w Polsce jest właśnie firma SK z Korei. (...) Jestem przekonany, że ta inwestycja będzie nie tylko bardzo dobrą inwestycją dla firmy, ale też dla Polaków, Stalowej Woli i Polski – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Premier podkreślił, że ta wielka inwestycja wpisuje się w program Polski Ład i koresponduje z pozycją Polski jako europejskiego lidera elektromobilności.

Jak informował dziś "Puls Biznesu", wartość inwestycji SK Nexilis w fabrykę folii miedzianej do baterii dla elektrycznych aut w Stalowej Woli wyniesie 2,7 mld zł.

Czym jest Polski Ład?

Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli.

Program opiera się na pięciu fundamentach: niższe podatki (korzystne zmiany podatkowe dla 18 mln Polaków, w tym podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł dla każdego); więcej na zdrowie (rozwiązania przewidujące znaczące usprawnienie działania służby zdrowia); własne cztery kąty (budowa domów do 70 mkw. bez pozwolenia); wyższa emerytura (brak podatku PIT dla emerytów i rencistów, którzy pobierają świadczenie w wysokości do 2,5 tys. zł brutto) oraz 500 tys. nowych miejsc pracy (stworzenie dodatkowych miejsc pracy dzięki inwestycjom, m.in. w infrastrukturę, transport, usługi publiczne czy cyfryzację).

