Ile przeciętnie zarabiają Polacy? Nowe dane GUS

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w październiku br. wzrosło o 8,4% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,5% r/r – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,3% i wyniosło 5 917,15 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1% i wyniosło 6 351,1 tys. osób – poinformowano w komunikacie.

"W październiku 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw minimalnie zwiększyło się względem września br. (o 0,1%), kiedy to we wrześniu br. względem sierpnia br. odnotowano jego niewielki spadek (o 0,1%). Minimalny wzrost przeciętnego zatrudnienia w październiku 2021 r. wynikał m.in. z przyjęć w jednostkach, zwiększania wymiaru etatów zatrudnionych pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także mniejszej absencji w związku z przebywaniem na urlopach bezpłatnych - co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach" – czytamy w komunikacie.

"W październiku 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło względem września 2021 r. o 1,3%, zaś w październiku 2020 r. względem września 2020 r. obserwowano niewiele większy wzrost płac, tj. o 1,6%. W skali roku (październik 2021 r. do października 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 8,4%. Przed rokiem (październik 2020 r. do października 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 4,7%" – podał GUS.

