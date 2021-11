Czy władza marzy o nowym podatku?

Nie wierzę w wiadomości niezdementowane – zwykł powtarzać książę Aleksander Gorczakow, XIX-wieczny minister spraw zagranicznych Cesarstwa Rosyjskiego. Ta maksyma wytrawnego rosyjskiego dyplomaty sprawdza się zaskakująco często, gdy idzie o kolejne projekty rządu. Ministerstwo Finansów jeszcze we wrześniu zapewniało na przykład, że nie pracuje nad podwyższeniem akcyzy na wyroby tytoniowe i alkohol, a informacje na ten temat nazywało wprost fake newsami, żeby mniej więcej miesiąc później przedstawić projekt dotyczący właśnie tego. Jeśliby zastosować identyczną regułę do podatku katastralnego, to powinniśmy zacząć się bać. Kataster, czyli podatek od wartości nieruchomości, to jeden z najczęściej dementowanych przez polskich polityków pomysł.