Poczta Polska szuka 1,5 tys. pracowników. Ile można zarobić?

Ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce, Poczta Polska spodziewa się istotnego wzrostu popytu na usługi kurierskie i paczkowe podczas najbliższego okresu świątecznego, o co najmniej 60% w stosunku do miesięcy wcześniejszych. Poczta Polska przygotowuje się do obsłużenia nawet dwukrotnie większej liczby przesyłek niż przeciętnie notowanych wielkości w roku – w tym również z okazji Black Friday – podano.

Praca dorywcza

"Poczta Polska zamierza zatrudnić ok. 1500 pracowników do pracy w sortowniach oraz kierowców. W ramach kampanii rekrutacyjnej nasza firma oferuje umowy zlecenia. Oferta dotyczy przede wszystkim osób, które chciałyby podreperować swój budżet przed świętami. To dlatego istnieje opcja podjęcia pracy bez konieczności zmiany stałego miejsca zatrudniania, a więc interesująca dla osób, które poszukują dodatkowego źródła dochodów i chciałyby pracować w różnych porach dnia" – powiedziała rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek, cytowana w komunikacie.

Praca w sortowni nie wymaga dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia, natomiast od kierowców wymagane jest prawo jazdy odpowiedniej kategorii (umożliwiające prowadzenie pojazdów do 3,5 t lub powyżej 3,5 t w zależności od wybranej oferty). W założeniach oferta dotyczy pracy do końca roku, ale w określonych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia nawiązanej współpracy.

Ile płaci Poczta?

Jak podano w komunikacie, stawki dla pracowników są zależne od lokalizacji i wynoszą dla kierowców do 3,5 t od 19 do 24 zł za godzinę, kierowców powyżej 3,5 t od 20 do 26 zł za godzinę, pracowników sortowni od 18,50 do 24 zł za godzinę.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,6 tys. placówek.

