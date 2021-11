A może by tak również Niemcy wystąpiły z Unii Europejskiej?

Otóż Polacy, którzy przed brexitem, niestety – na wyprzódki wynosili się z Polski nad Tamizę, teraz – nareszcie! – obrali odwrotny kierunek i wracają do Polski. Spośród 176 tys. Polaków, którzy wrócili do Starego Kraju w ciągu ostatniego roku, aż 164 tys. przybyło z Wielkiej Brytanii. A w ciągu ostatnich trzech lat wróciło do ojczyzny aż około 300 tys. – także w przeważającej mierze, w lwiej części, bo w liczbie aż 280 tys. – zza kanału La Manche. Albowiem to właśnie głównie brexit – a w mniejszym stopniu także kowid oraz towarzyszące mu ograniczenia i zawirowania w gospodarce – najmocniej skłania emigrantów do powrotu do domu.