Sasin o inflacji i obniżce akcyzy na paliwa

Wicepremier i minister aktywów państwowych wziął udział w czwartkowej konferencji prasowej dotyczącej planów rządu związanych z przeciwstawieniem się wysokiej inflacji. Wieczorem polityk przekonywał do propozycji rządu na antenie TVP Info.

Sasin o obniżce akcyzy

Sasin w pierwszej kolejności wskazał na plany czasowego obniżenia podatku akcyzowego.

– Chodzi nam o to, że rzeczywiście to paliwo nieco staniało, stąd decyzja o tym, aby obniżyć akcyzę do poziomu takiego, na który pozwalają nam regulacje unijne. My więcej nie możemy. To najniższy możliwy poziom i czasowa rezygnacja z pobierania podatku handlowego, od handlu paliwa. To jest rozwiązanie podatkowe, które spowoduje, że ten spadek cen benzyny tylko ze względów podatkowych przekroczy 20 gr na litrze, a liczymy, że ten efekt będzie jeszcze wyższy, że ten realny spadek będzie około 30 proc – stwierdził.

– Dzisiaj po prezentacji tarczy poprosiłem bank Pekao SA, który dysponuje chyba najlepszym w tej chwili takim zespołem analitycznym, ekonomicznym, do spraw analitycznych pod przewodnictwem doktora Pytlarczyka o to, żeby dokonać takiej projekcji tych rozwiązań na inflację, jaki to będzie miało wpływ na inflację i te efekty tej analizy są jednoznaczne. Spadek inflacji na początku przyszłego roku będzie bardzo wyraźny. On będzie wynosił około 1 proc. W skali całego roku to będzie mniej, bo my liczymy, że oczywiście ta inflacja i tak by spadała, ale ten szczyt będzie niższy niż gdybyśmy nie wprowadzali tych rozwiązań – stwierdził Jacek Sasin.

„Polityków PO poziom życia Polaków nie interesował”

Sasin zapewniał, że postulaty zawarte w tarczy antyinflacyjnej przełożą się na zmniejszenie presji inflacyjnej. – Można powiedzieć że nie tylko inflacja nieco spadnie, ale przede wszystkim nie będzie rosła, nie będzie wyższa, niż gdybyśmy tych rozwiązań nie zastosowali, nie wprowadzili w życie – powiedział polityk.

– My uważamy, że celem każdego rządu jest dbać o to, aby poziom życia Polaków wzrastał, a w trudnych momentach, takich jak obecnie, w czasach kryzysu żeby ten poziom nie spadał. Poziom życia Polaków nie spadał. Polityków PO poziom życia Polaków nie interesował. Rzeczywiście bardzo wysokie bezrobocie, zbyt niskie dochody, los emerytów chociażby, którym jeszcze podniesiono wiek emerytalny – stwierdził

Co proponuje rząd?

Od 20 grudnia na pięć miesięcy obniżona zostanie akcyza na paliwa do minimalnego poziomu dozwolonego w Unii Europejskiej. Ponadto, od 1 stycznia 2022 roku paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Rząd zwolni także dystrybutorów od opłaty emisyjnej. Według założeń rządu te rozwiązania obniżą cenę paliwa od 20 do 28-30 groszy na litrze.

