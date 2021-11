Firma powiązana z Sorosem kupi udziały w "Rzeczpospolitej"

Wydawcą "Rzeczpospolitej" (oraz "Parkiet", a także serwisy internetowe www.rp.pl i www.parkiet.com) jest spółka Gremi Media. Z kolei KCI SA to główny akcjonariusz Gremi Media. To właśnie ta firma podpisała umowę w sprawie sprzedaży udziałów. Zgodnie z nią 40 proc. udziałów "Rz" ma zostać kupionych przez Pluralis BV z siedzibą w Amsterdamie. Firma należy do funduszu MDIF (Media Developement Investment Fund) i firmy medialnej z Belgii – Mediahuis. MDIF jest wspierany przez miliardera George'a Sorosa. Umowa ma charakter niewiążący.

„W wyniku dokonanego przeglądu opcji strategicznych, zarząd emitenta podjął w dniu 26 listopada 2021 decyzję o wyborze jednego z podmiotów, na zasadzie czasowej wyłączności, jako partnera do szczegółowych uzgodnień dotyczących strategicznej współpracy z uwagi na największą wartość dodaną zarówno dla spółki, jak i dla Gremi Media SA” – czytamy w oświadczeniu spółki.

Zgodnie z założeniami właścicieli KCI SA, transakcja ma "pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową emitenta". O kolejnych etapach sprzedaży spółka będzie informowała w kolejnych komunikatach.

Działania Sorosa

MDIF, która wśród swoich fundatorów wymienia Soros's Open Society Foundations, jest inwestorem w polskim Radiu Zet i trzecim co do wielkości akcjonariuszem Agory SA, wydawcy Gazety Wyborczej.

Miliarder znany jest z popierania m.in. prawa do aborcji oraz zaangażowania w politykę.

Należąca do Georga Sorosa organizacja Open Society Foundation i firma Microsoft Billa Gatesa są największymi prywatnymi darczyńcami Rady Europy – wynika z raportu cytowanego niedawno przez Instytut Ordo Iuris.

Z raportów finansowych Rady Europy wynika, że budżet organizacji otrzymał ponad 1,5 mln euro wsparcia od Open Society w latach 2004-2013. Z kolei Microsoft przekazał Radzie Europy ok. 950 tys. euro w latach 2006-2014. Pytanie o to, w jaki sposób zostały wykorzystane środki oraz upublicznienie dokumentów związanych z wpłatami zostało już wystosowane do Komitetu Ministrów RE.

Czytaj też:

"Jest jasne, co niepokoi marionetki Sorosa". Słoweński publicysta staje w obronie PolskiCzytaj też:

Sophie in’t Veld, czyli oszustka, która poucza Polskę. Autorski przegląd chuliganów w PE