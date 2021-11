Komisja Europejska: Z Polski nie wpłynął wniosek o zerowy VAT. Jest odpowiedź Ministerstwa Finansów

W czwartek szef rządu Mateusz Morawieckizapowiedział zmiany podatkowe, które mają zamortyzować skutki inflacji w Polsce. Ta w październiku tego roku – według danych Głównego Rzędu Statystycznego – wyniosła 6,8 proc. Mają to być konsekwencje kryzysu gospodarczego spowodowanego lockdownem poszczególnych branż w czasie pandemii koronawirusa. – Inflacja jest konsekwencją pandemii. Mieliśmy dylemat – albo doprowadzić do ponad dwumilionowego bezrobocia, albo chronić miejsca pracy. Wybraliśmy to drugie, a to ma odzwierciedlenie w inflacji – powiedział premier.

Morawiecki zaproponował również finansowe wsparcie dla ubogich rodzin, by zrekompensować im rosnące ceny żywności. – Chcieliśmy obniżyć VAT na żywność do zera, ale nie zgodziła się na to Komisja Europejska – stwierdził premier.

Jednak jak donosi portal 300polityka.pl, do Komisji Europejskiej nie wpłynął wniosek z Polski dotyczący obniżki podatku VAT.

– Nie otrzymaliśmy żadnego wniosku o zerową stawkę na żywność z Polski. Komisja nie miałaby zresztą uprawnień, by taki wniosek uwzględnić – przekazał portalowi urzędnik Komisji Europejskiej, dodając, że wielkość stawek ściśle reguluje unijna Dyrektywa VAT, która wyklucza stosowanie stawki 0 proc. w przypadku żywności. Ale dopuszcza stawkę obniżoną – dla artykułów spożywczych może ona wynosić 5 proc.



Komentarz Ministerstwa Finansów

W związku ze sprawą Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie komunikat. Na wstępie podkreślono, że Polska ma najniższą możliwą na gruncie prawa UE stawkę VAT na żywność wynoszącą 5 proc.

"18 listopada br. podczas posiedzenia unijnej grupy roboczej rozmawiano na temat reformy stawek VAT. Polska kolejny raz wnioskowała o szersze stosowanie stawek obniżonych. Służby Komisji potwierdziły celowość przyjęcia zmian w dyrektywie, jako niezbędnych do tego, aby państwa mogły szerzej stosować preferencje stawkowe VAT niż obecnie" – czytamy w oświadczeniu.

"Będący przedmiotem prac grupy projekt dyrektywy VAT w zakresie stawek zakłada prawo do szerszego niż obecnie stosowania stawek obniżonych, w tym stawki 0%. Dotyczy to także żywności. W opinii Komisji dokonanie takiego kroku będzie możliwe dopiero po zakończeniu prac nad projektem dyrektywy VAT" – dodano.

"Ministerstwo Finansów już wcześniej formalnie wnioskowało w ramach derogacji o zastosowanie stawki 0% VAT na książki i transport. Odpowiedzi KE były zawsze negatywne" – skwitowało Ministerstwo Finansów.

Czytaj też:

ZPP pozytywnie o pomyśle rządu ws. inflacji. "Inicjatywa godna poparcia"Czytaj też:

Premier zapowiedział obniżenie ceny paliwa