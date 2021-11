Prawdziwa tarcza antyinflacyjna

W pierwotnych planach była mowa po prostu o dołożeniu ludziom pieniędzy. Do tych uboższych miały trafić dopłaty do rachunków przede wszystkim za energię i ciepło, a więc prąd i gaz. Tak pomyślana „tarcza” nie tylko nie miałaby działania antyinflacyjnego, lecz przeciwnie – wzmacniałaby jeszcze inflację, dorzucając do obiegu więcej pieniędzy. W koncepcji zaprezentowanej przez premiera niestety taki element wciąż jest w postaci dziwacznego świadczenia osłonowego. I to jest poważny błąd – kolejne rozdawnictwo dla własnego elektoratu.