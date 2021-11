O ile potanieje paliwo? Sasin podał kwotę

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister aktywów Jacek Sasin przedstawili w ubiegły czwartek założenia tzw. tarczy antyinflacyjnej, której koszt to ok. 10 mld zł. Szef rządu zapowiedział zmiany podatkowe, które mają zamortyzować skutki inflacji w Polsce. Tarcza składa się z obniżki cen paliw silnikowych; obniżki cen gazu; zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej; obniżenia kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych poprzez dodatek "tarczowy".

Sasin: Chcemy pomóc Polakom przejść przez trudne miesiące

"Akcyza na benzynę i olej napędowy zostanie obniżona do minimum unijnego, paliwa te do końca maja będą zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Dzięki tym działaniom cena benzyny powinna spaść ok. 20-30 gr na litrze" – mówi w rozmowie z "Super Expressem" wicepremier Jacek Sasin.

"Tarcza ma pomóc Polakom przejść przez trudne miesiące. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku konsekwentnie wspierał obywateli. Tarcza ma chronić gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach. Ekonomiści szacują, że w pierwszym kwartale przyszłego roku inflacja może spaść o mniej więcej 1 punkt procentowy. Odpowiadając na drugie pytanie: akcyza na benzynę i olej napędowy zostanie obniżona do minimalnego dopuszczanego w UE poziomu (w Polsce te stawki i tak były bliskie minimum). Dodatkowo do końca maja 2022 r. te paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Szacujemy, że dzięki tym działaniom cena benzyny powinna spaść o ok. 20–30 groszy na litrze. Podatek VAT na gaz zostanie na trzy miesiące obniżony z 23 proc. do 8 proc., a na energię elektryczną z 23 proc. do 5 proc., plus akcyza na energię, tak jak w przypadku paliw samochodowych, zostanie w tym kwartalnym okresie obniżona do minimum dozwolonego przez Komisję Europejską" – deklaruje minister aktywów państwowych.

Wicepremier poinformował, że "łączna wartość tarczy antyinflacyjnej, czyli obniżki podatków i dodatku osłonowego, to 10 mld zł".

Co dalej?

"Nie jest jest wykluczone, że w razie potrzeby będziemy szukać kolejnych rozwiązań wspierających budżety domowe Polaków. Muszą być one z jednej strony dostosowane do sytuacji gospodarczej, a z drugiej – możliwe do udźwignięcia przez budżet państwa" – powiedział Sasin pytany, czy rząd planuje przedłużyć obowiązywanie proponowanych rozwiązań.

Czytaj też:

CBA zatrzymało trzy osoby. Miały oszukać Polską Żeglugę Morską na 3,5 mln euro