Kolejne wsparcie dla rodzin. Prezydent podpisał ustawę o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym

Informację o decyzji prezydenta podało w mediach społecznościowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

"Prezydent RP @AndrzejDuda podpisał ustawę wprowadzającą #RodzinnyKapitałOpiekuńczy" – czytamy na profilu urzędu na Twitterze.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to rządowe wsparcie dla rodzin na drugie i kolejne dziecko w wysokości 12 tys. zł na każde dziecko, bez kryterium dochodowego.

RKO to jedno z rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie - programie społeczno-ekonomicznym zaprezentowanym w maju przez najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy.

Przepisy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 r. Już w pierwszym roku wsparciem zostanie objętych około 410 tysięcy dzieci.

Początkowo zakładano, że osoby pozostające w związku małżeńskim będą miały możliwość zdecydowania, czy chcą otrzymywać 500 zł przez 24 miesiące, czy po 1000 zł przez 12 miesięcy. Ostatecznie jednak wykreślono ten zapis, a prawo do wybory formy świadczenia przysługiwać będzie również rodzicom w nieformalnych związkach oraz osobom, które samotnie wychowują dzieci.

Projekt zakłada również świadczenie dla rodziców dzieci chodzących do żłobka, które są nieobjęte powyższą pomocą. Zasiłek ma wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

– Nie ma też co ukrywać, że nasi oponenci polityczni bardzo często rodziny, rodziny z kilkorgiem dzieci w szczególności uznają za coś nietypowego, niektórzy w ogóle nazywają bardzo brzydko takie rodziny rodzinami patologicznymi. Ja się kompletnie, absolutnie z taką opinią nie zgadzam. To są rodziny, które dają największy wkład do naszego społeczeństwa – powiedział premier Morawiecki o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym.

