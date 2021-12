Ważna ustawa w sejmowej komisji. Zgłoszono 600 poprawek

Dzisiaj poprawki są głosowane na forum sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jutro mija termin doręczenia Sejmowi sprawozdania KFP w sprawie przyszłorocznego budżetu.

Projekt ustawy budżetowej na 2022 rok zakłada deficyt na poziomie 30,9 mld zł, wzrost PKB na poziomie 4,6%, a średnioroczną inflację na poziomie 3,3%.

Budżet państwa – dochody i wydatki

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie ok. 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Maksymalny deficyt ustalono na poziomie 30,9 mld zł. Projekt ustawy budżetowej na 2022 r. zakłada także: zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 5,75% PKB; środki na kluczowe programy społeczne, takie jak "Rodzina 500+", "Dobry Start", czy wprowadzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego; waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89% oraz dodatkowo emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł; 2,2% PKB na obronność; zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w obszarze zdrowia, transportu czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa.

Wskaźniki gospodarcze na przyszły rok

Zgodnie z projektem wzrost PKB w 2022 roku ma wynieść 4,6%, a inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3%. Prognozowany w 2022 roku deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść ok. 2,8% PKB, czyli poniżej granicy 3% PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6% PKB.

