Premier Morawiecki tłumaczy przyczyny inflacji

W czwartek wieczorem premier opublikował na swoim profilu na Facebooku wpis dotyczący inflacji, w którym tłumaczy jej przyczyny, skutki i działania rządu. "Nasza Tarcza Antyinflacyjna ma chronić Polaków przed inflacją, która ma wiele przyczyn, a jej źródła znajdują się przede wszystkim zagranicą" – napisał Morawiecki.

Głównymi czynnikami zewnętrznymi, które wywołały wzrost cen, są według szefa rządu: Rosja (polityka energetyczna, szantaż gazowy), Unia Europejska (green deal, fundusz odbudowy) oraz COVID-19 (lockdown, przerwanie łańcucha dostaw).

Według grafiki zamieszczonej przez premiera w mediach społecznościowych odpowiedzią rządu na inflację są działania podjęte w ramach tarczy antyinflacyjnej, która zakłada: obniżenie podatków na energię, paliwa i VAT, zniesienie akcyzy, dodatek osłonowy, oszczędną administrację oraz redukcję wydatków budżetowych.

facebook

Tarcza antyinflacyjna – najważniejsze założenia

Projekt ustawy będący częścią tarczy antyinflacyjnej zakłada: obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc; zniesienie akcyzy na energię elektryczną i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 8 proc.; obniżkę VAT na ciepło z 23 do 8 proc., obniżenie ceny paliwa przez zmniejszenie akcyzy oraz obniżenie opłaty emisyjnej do 0 do końca maja 2022 r., a także wdrożenie dodatku osłonowego w wysokości od 400 do 1150 zł, który będzie wypłacany w dwóch ratach w zależności od dochodów i liczebności rodziny.

Czytaj też:

Prezes NBP: Zmieniam retorykę. Inflacja nie jest przejściowaCzytaj też:

Wróblewski: Tarcza antyinflacyjna to czysto polityczne posunięcie