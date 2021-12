Ćwierkająca zmiana

Ma zaledwie 45 lat. Na pomysł stworzenia platformy typu Twitter wpadł jeszcze w latach 90. jako student na Uniwersytecie Nowego Jorku. Przerwał więc studia i przeniósł się do Kalifornii. W Dolinie Krzemowej Jack Dorsey wraz z Evem Williamsem, Noahem Glassem i Bizem Stonem w roku 2006 założył ćwierkający serwis społecznościowy. Spółką kierował zaś do roku 2008. Na stanowisko dyrektora generalnego jednego z największych gigantów technologicznych na świecie powrócił w roku 2015. Dopiero w 2019 r. Twitter wypłacił mu jego pierwszą roczną pensję. Wynosiła ona wówczas 140 centów (równowartość 57 gr) i w symboliczny sposób nawiązywała do 140 znaków, które nadal obowiązują jako limit długości twitterowego wpisu. Jack Dorsey nie klepie jednak biedy. I nie musi wcale, tak jak niektórzy polscy celebryci, dorabiać, pozytywnie ćwierkając o dobrych restauracjach czy modnych ciuchach. Miliarderem został, gdy Twitter wszedł na giełdę.