Poseł PiS: Wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja

Zdaniem posła partii rządzącej zapowiedzianą "tarczą antyinflacyjną", rząd pomaga Polakom, aby inflacja była jak najmniej dotkliwa. – Ten rząd robi wszystko, aby inflacja nie dotknęła tak bardzo Polaków. W momencie, gdy pandemia zaczęła się w Polsce, to rząd przeznaczył wielkie pieniądze na to, aby nie dotknęło nas bezrobocie. To ponad 200 miliardów złotych – zaznaczył Robert Telus na antenie Polskiego Radia 24.

– Mamy największy kryzys na świecie i w Europie po II wojny światowej. Mamy też kryzys spowodowany koronawirusem – dodał.

Telus: Rząd nie jest bierny

Robert Telus zwrócił uwagę na zarobki w porównaniu do cen: – Jeżeli mówimy o inflacji, to jednak wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja.

Zapytany o to, czy w takim razie jest z czym walczyć, skoro pensje Polaków idą w górę, poseł PiS, powiedział, że inflacja jest problemem. – Nie możemy mówić, że nie ma problemu. Inflacja jest dotkliwa. Działania rządu muszą być. Rząd "nie zasypuje gruszek w popiele". Rząd nie czeka na to, co przyniesie rynek. Rząd ma narzędzia i z nich korzysta – mówił szef sejmowej komisji rolnictwa.

Morawiecki: Ta walka nie będzie łatwa i krótka

Rząd zapowiedział wprowadzenie pakietu rozwiązań, określanych jako Tarcza Antyinflacyjna, które mają doprowadzić do obniżki cen oraz ochronić osoby najuboższe przed drożyzną.

Przypomnijmy, że projekt ustawy będący częścią tarczy antyinflacyjnej zakłada: obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc; zniesienie akcyzy na energię elektryczną i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 8 proc.; obniżkę VAT na ciepło z 23 do 8 proc., obniżenie ceny paliwa przez zmniejszenie akcyzy oraz obniżenie opłaty emisyjnej do 0 do końca maja 2022 r., a także wdrożenie dodatku osłonowego w wysokości od 400 do 1150 zł, który będzie wypłacany w dwóch ratach w zależności od dochodów i liczebności rodziny.