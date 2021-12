Zielone światło dla zmian w podatkach. UE przychyliła się do polskiego wniosku

Politycy zgodzili się na zmianę przepisów regulujących stawki podatku VAT w odniesieniu do towarów i usług. Dzięki temu rządy państw członkowskich będą mogły być bardziej elastyczne w kwestii stosowania stawek podatku dotyczących m.in. żywności, leków, książek, paneli słonecznych i urządzeń medycznych.

"Od samego początku Polska zdecydowanie popierała szybkie przyjęcie reformy systemu VAT w Unii, by zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność i równy dostęp do obniżonych stawek VAT" – skomentowało na Twitterze Stałe Przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej.

twitter

Niższy VAT w UE

Propozycje nowych rozwiązań skomentował Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki.

– Dzisiejsze jednogłośne porozumienie w sprawie unowocześnienia przepisów dotyczących stawek VAT to bardzo dobra wiadomość. To wynik długich negocjacji i dowód na to, że dla chcącego wszystko jest możliwe, że dla Europy można zrobić wiele. Państwa członkowskie będą miały większą elastyczność i ich krajowe systemy VAT będą lepiej odzwierciedlać krajowe decyzje polityczne zgodnie ze wspólnymi europejskimi priorytetami takimi jak transformacja ekologiczna i cyfrowa oraz oczywiście ochrona zdrowia publicznego – stwierdził Gentiloni.

Następnym etapem będą konsultacje z Parlamentem Europejskim. Po formalnym przyjęciu przez państwa członkowskie przepisy wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co umożliwi państwom członkowskim zastosowanie nowego systemu od tego dnia.

Tarcza antyinflacyjna

O wprowadzenie zerowego VATu na żywność zabiegał polski rząd. W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmiany podatkowe, które mają zamortyzować skutki inflacji w Polsce. Ta w październiku tego roku – według danych Głównego Rzędu Statystycznego – wyniosła 6,8 proc. Mają to być konsekwencje kryzysu gospodarczego spowodowanego lockdownem poszczególnych branż w czasie pandemii koronawirusa.

Morawiecki zaproponował również finansowe wsparcie dla ubogich rodzin, by zrekompensować im rosnące ceny żywności. – Chcieliśmy obniżyć VAT na żywność do zera, ale nie zgodziła się na to Komisja Europejska – stwierdził premier.

Po decyzji ministrów finansów państw członkowski wprowadzenie zerowego VATu na żywność ma szansę na powodzenie.

Czytaj też:

Morawiecki: Tarcza antyinflacyjna zostaje dzisiaj poszerzonaCzytaj też:

Komisja Europejska: Z Polski nie wpłynął wniosek o zerowy VAT. Jest odpowiedź Ministerstwa Finansów