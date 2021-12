"Rosyjski sektor bankowy zostanie zniszczony". USA ostrzegają Rosję

O finansowych konsekwencjach rosyjskiej agresji poinformowała Victoria Nuland, zastępca sekretarza stanu USA.

– To, o czym mówimy, będzie w rzeczywistości równoznaczne z całkowitą izolacją Rosji od globalnego systemu finansowego ze wszystkimi konsekwencjami, jakie to pociągnie za sobą dla rosyjskiego biznesu, mieszkańców Rosji, dla ich możliwości w zakresie pracy, podróży, handlu – mówiła na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Senatu USA.

– Szczerze mówiąc trudno zrozumieć, dlaczego Rosja powinna prowadzić operację wojskową, gdy jej obywatele cierpią na koronawirusa, zamiast odbudowywać swój kraj – dodała Nuland.

O bolesnych dla Rosji skutkach ewentualnej agresji na Ukrainę mówił również przewodniczący komisji Bob Mendez, który stwierdził, że "rosyjska inwazja wywoła niszczycielskie sankcje gospodarcze, jakich nigdy dotąd nie było"

– Rosyjski sektor bankowy zostanie zniszczony. Dług państwowy będzie zablokowany. Rosja zostanie odłączona od systemu płatności SWIFT i możliwości wymiany walut. Sankcje sektorowe sparaliżują rosyjską gospodarkę – przestrzegał.



Reakcja Rosji

Asystent prezydenta Rosji Jurij Uszakow, poinformował że podczas rozmowy Władimira Putina z Joe Bidenem w ogóle nie było mowy o tego rodzaju sankcjach.

– Prezydent USA mówił o możliwych sankcjach, a nasz prezydent mówił o tym, czego potrzebuje strona rosyjska, że sankcje nie są nowe, są przyjmowane od dawna, ale niestety nie dają żadnego pozytywnego efektu ani dla Stanów Zjednoczonych, ani dla Rosji – powiedział.



Z kolei senator Władimir Dżabarow, pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Spraw Międzynarodowych Rady Federacji w rozmowie z rosyjską agencją TASS wyśmiał amerykańska groźbę odłączenia Rosji od systemu SWIFT.

– Jeśli chodzi o odłączanie się od SWIFT, to absolutna fantazja. Światowa gospodarka, światowy system płatniczy tego nie wytrzyma, bo Rosja to ogromny kraj, świetny partner wielu innych państw. Nie wyobrażam sobie, jak np. Niemcy w walizkach i torbach będą przewozić pieniądze do Rosji za dostarczony gaz. Jak zapłacić? W gotówce lub za pośrednictwem banków – kpił Dżabarow.



