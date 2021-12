Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe

aInformację tę przekazał Narodowy Bank Polski. RPP podjęła decyzję o podwyżce stóp podczas środowego posiedzenia. Obecnie stopy procentowe wynoszą:

stopa referencyjna 1,75 proc.



stopa lombardowa 2,25 proc.



stopa depozytowa 1,25 proc.



stopa redyskonta weksli 1,80 proc.



stopa dyskontowa weksli 1,85 proc.

"Zdecydowane ruchy RPP są konieczne, bo zagrożenie dalszym wzrostem inflacji jest bardzo duże. Takiego też nastawienia oczekują inwestorzy i polska waluta" – ocenił Puls Biznesu.

To już trzecia podwyżka stóp procentowych w tym roku. RPP zapowiadała w listopadzie dalsze podwyżki, jeśli inflacja wciąż będzie rosnąć.

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 grudnia 2021 r.

Inflacja w Polsce

Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja w Polsce w listopadzie 2021 roku osiągnęła 7,7 proc.Zmierzony odczyt to najwyższy wynik w kraju od grudnia 2000 roku, czyli prawie 21 lat.

Eksperci od ekonomii spodziewali się wzrostu inflacji w listopadzie do poziomu 7,4 proc. Na obecny stan rzeczy mają mieć jednak wpływ m.in. drożejąca ropa i słabnący złoty. To z kolei przekłada się na wzrosty cen paliw. W Polsce coraz więcej kosztuje też żywność. Specjaliści serwisu Money informują, że w grudniu 2021 roku odczyt inflacyjny powinien być jeszcze wyższy.

Przypomnijmy, że w październiku – według danych GUS – inflacja konsumencka w Polsce wynosiła 6,8 proc. Przełożyło się to na wzrosty cen w niemalże każdym sektorze. Podrożały: prąd, gaz, benzyna, a nawet podstawowe towary żywnościowe. W związku z drastycznym wzrostem cen w Polsce, Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopę referencyjną o 75 punktów bazowych do 1,25 proc. Była to druga podwyżka na przestrzeni raptem kilkunastu tygodni. W październiku tego roku Rada zdecydowała się bowiem na taki ruch po raz pierwszy od dziewięciu lat.

