Sejm uchwalił ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i prąd

W czwartek Sejm poparł nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, zakładającą czasowe obniżenie akcyzy na paliwa, zwolnienia paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej oraz zwolnienia z akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw.

Wcześniej posłowie przyjęli poprawkę, rozszerzającą prawo do rekompensat dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie części woj. podlaskiego i lubelskiego, na których obowiązuje zakaz przemieszczania.

Za nowelizacją wraz z poprawkami opowiedziało się 436 posłów, jeden był przeciwny i jeden wstrzymał się od głosu.

Podatek od paliw i energii elektrycznej. Co się zmieni i kiedy?

Uchwalona ustawa zakłada czasową obniżkę stawek podatku na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG; wprowadzenie zwolnień dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej paliw.

Zgodnie z nowelizacją obniżka stawki akcyzy na paliwa do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej ma obowiązywać od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. Natomiast od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

Stawka akcyzy na energię elektryczną w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. ma wynieść – zgodnie z nowelizacją – 4,6 zł/MWh.

