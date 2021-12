Roaming w UE. Zawarto nieformalne porozumienie

Program "Roam like at Home" zostanie odnowiony na kolejne dziesięć lat, według planów nieformalnie uzgodnionych przez eurodeputowanych i słoweńską prezydencję Rady – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową będącą następstwem zniesienia dopłat roamingowych w 2017 r., konsumenci nadal będą mogli korzystać ze swoich telefonów komórkowych podczas podróży zagranicznych w UE bez dodatkowych opłat.

Taka sama jakość połączenia

Ponadto będą mieli prawo do takiej samej jakości i szybkości połączenia mobilnego za granicą, jak w kraju. Dostawcy usług roamingu będą zobowiązani do oferowania takiej samej jakości roamingu, jak te oferowane w kraju, jeśli takie same warunki są dostępne. Nowe przepisy mają zakazywać praktyk obniżających jakość usług roamingowych (np. poprzez zmianę połączenia z 4G na 3G).

W trakcie rozmów eurodeputowani opowiadali się zniesieniem dopłat za połączenia wewnątrzunijne (np. w przypadku połączeń z Belgii do Włoch), ponieważ - jak podkreślali - konsumenci nadal są zdezorientowani różnicą między połączeniami w roamingu a połączeniami wewnątrzunijnymi.

Ceny hurtowe usług roamingu, które naliczają operatorzy, gdy ich klienci korzystają z innych sieci podczas roamingu w UE zostaną ograniczone do 2 euro za 1 GB w 2022 r. i będą stopniowo zmniejszane do 1 euro w 2027 r. Jeśli konsumenci przekroczą limity umowy podczas roamingu, żadne dodatkowe opłaty nie mogą być wyższe niż te, wynikające z cen hurtowych.

Zniesienie dodatkowych opłat

Nieformalne porozumienie będzie teraz musiało zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament i Radę, aby mogło wejść w życie. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii będzie głosować nad tekstem na najbliższym posiedzeniu.

Rozporządzenie w sprawie roamingu ustanowiło zasadę "Roam like at Home" (RLAH), która nakazywała zniesienie dodatkowych opłat roamingowych w UE od czerwca 2017 r. Obecnie rozporządzenie obowiązuje do 30 czerwca 2022 r.

