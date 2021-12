Morawiecki: Obniżamy podatki dla wszystkich Polaków

"Polityka gospodarcza nie może trzymać się dogmatów - ona musi trzymać się rzeczywistości! Dlatego by walczyć z inflacją obniżamy podatki dla wszystkich Polaków!" – napisał Morawiecki w piątek w mediach społecznościowych.

Do wpisu zamieszczonego na Facebooku premier dołączył grafikę, na której czytamy, że "polityka gospodarcza nie może trzymać się dogmatów – ona musi trzymać się rzeczywistości". "Dlatego reagujemy błyskawicznie i elastycznie na dynamicznie zmieniające się realia ekonomiczne, które nie zależą wyłącznie od działań rządu. Nasza Tarcza Antyinflacyjna polega na wielkiej obniżce podatków dla wszystkich Polaków" – stwierdził Morawiecki.

Tarcza antyinflacyjna – najważniejsze założenia

Projekt ustawy będący częścią tarczy antyinflacyjnej zakłada: obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc; zniesienie akcyzy na energię elektryczną i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 8 proc.; obniżkę VAT na ciepło z 23 do 8 proc., obniżenie ceny paliwa przez zmniejszenie akcyzy oraz obniżenie opłaty emisyjnej do 0 do końca maja 2022 r., a także wdrożenie dodatku osłonowego w wysokości od 400 do prawie 1500 zł, który będzie wypłacany w dwóch ratach w zależności od dochodów i liczebności rodziny.

Sejm uchwalił dwie ważne ustawy

W czwartek Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, a także ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i prąd. Zgodnie z nowelizacją obniżka stawki akcyzy na paliwa do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej ma obowiązywać od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. Natomiast od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

