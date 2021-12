Obajtek: Następnym etapem jest energetyka jądrowa

Obajtek był gościem w „Popołudniowej Rozmowie” RMF FM. Prezes Orlenu wypowiedział się na temat rozwoju przedsiębiorstwa, które niebawem połączy się z Lotosem i PGNiG.

PKN Orlen to nie tylko paliwa

Szef PKN Orlen tłumaczył, że spółce największy zysk przynosi przemysł petrochemiczny i energetyczny. – PKN Orlen to nie tylko paliwa. To firma, która jest już multienergetyczna. To cały pion petrochemiczny, gdzie marże petrochemiczne są na przyzwoitym poziomie. To również energetyka – podkreślił.

Obajtek przypomniał, że petrochemia stanowi główny wkład do przemysłów meblowych, czy sztucznych tworzyw, które się stosuje w samochodach, w chemii. – To także różnego rodzaju w kwestiach surowców, polipropylenów, polietylenów to jest kwestia całego łańcucha tworzyw – powiedział Obajtek.

Obajtek o przychodach z rynków zagranicznych

Obajtek zwrócił uwagę, że obecnie marże rafineryjne są najmniejsze w historii. – W związku z tym tak naprawdę PKN Orlen to też wiele zależnych spółek, w tym spółek zagranicznych. 60 proc. przychodów mamy z rynków zagranicznych, 40 proc. z rynku polskiego – wskazał.

– Na samej benzynie PKN Orlen i w ogóle miałby wielki problem się utrzymać. Dlatego budujemy multienergetyczną spółkę, by było parę filarów – zaznaczył. – To jest kilka marż, kilka zmiennych. Po pierwsze to marża rafineryjna. Dalej marża hurtowa, marża detaliczna, mogę panu odpowiedzieć, że w tej cenie jest zaszytych ponad 50 proc. danin do państwa. Pozostała cena to jest koszt ropy i oczywiście te ceny się wahają, więc te marże są bardzo niewielkie – tłumaczył.

Energetyka jądrowa

Obajtek wskazał też, że przedsiębiorstwo mocno działa w zakresie energetyki niskoemisyjnej. – Mamy elektrownie gazowe i budujemy kolejne. Ale następnym etapem jest energetyka jądrowa i my patrzymy na różne kierunki rozwoju. Jeżeli firma Synthos Green Energy ma wyłączność firmy GE Hitachi, która najbardziej jest zaawansowana w tej technologii mikro atomów i małych atomów, to generalnie chcemy w tym zakresie połączyć siły i dlatego podpisaliśmy umowę inwestycyjną. Ta umowa daje nam możliwości wspólnej inwestycji w to przedsięwzięcie – powiedział Daniel Obajtek.

