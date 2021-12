Prawdziwe białe szaleństwo

Ubiegłoroczne ferie zimowe dla dzieci okazały się... kolejnym zamknięciem. Czas wolny był, pieniądze na wyjazdy często były (wszak wciąż wszyscy rodzice otrzymują co miesiąc wsparcie z programu „500+”, dostali też bon wakacyjny – 500 zł na każde dziecko, do wykorzystania do 31 marca 2022 r.), ale rząd zamknął branżę turystyczną.