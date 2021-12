Od przyszłego roku zmiany w PIT. Przy jakich zarobkach wpadniemy w drugi próg?

Portal branżowy money.pl przyjrzał się, ile trzeba zarabiać, by uniknąć wpadnięcia w drugi próg.

Polski Ład. Zmiana progów podatkowych PIT

Próg podatkowy to limit rocznych dochodów, do którego przypisane są określone stawki podatku dochodowego. Dotyczy tak pracowników etatowych, jak i przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na opodatkowanie według skali podatkowej. Pracownik im więcej zarabia, tym wyższe podatki musi przekazać państwu.

Obecne progi podatkowe obowiązują od 2009 roku. Po wejściu w życie Polskiego Ładu na początku przyszłego roku drugi próg podatkowy zostanie podniesiony z 85 528 zł do 120 tys. złotych rocznie.

Przypomnijmy, że obecnie obowiązują w Polsce dwie stawki PIT – 17 proc. i 32 proc.

Druga stawka podatkowa naliczana od dochodów, które przekraczają ten próg podatkowy. Jeśli zatem w 2022 roku pracownik zarobi 130 tys. złotych, to 120 tys. zł będzie opodatkowane pierwszą stawką 17 proc., a pozostałe 10 tys. przekraczających drugi próg stawką 32 proc.

Kiedy wpadniemy w drugi próg?

„Maksymalna kwota brutto, jaką możemy zarobić w ciągu roku, by nie wpaść w drugi próg podatkowy, to 120 tys. złotych. Oznacza to, że osoby zarabiające miesięcznie 10 tys. złotych brutto będą opodatkowane wyłącznie stawką 17 proc” – wyjaśnia money.pl.

Przy 12 tys. złotych, gdy roczny dochód wyniesie 144 tys. zł., to od 24 tys. zł. będzie do zapłacenia 32 proc. podatku. W skali roku oznacza to 7680 złotych.

Progi podatkowe funkcjonują identycznie wobec przedsiębiorców rozliczających się ze skarbówką w formule skali podatkowej. Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca rozlicza się jednolitą stawką podatku 19 proc., to progi nie obowiązują i stawka będzie taka sama, bez względu na wysokości dochodów.

„Rozliczanie się podatkiem liniowym będzie korzystne w przypadku przedsiębiorców, którzy zarabiają do 120 tys. złotych rocznie. Można w ten sposób uniknąć wpadnięcia w drugi próg – wskazuje money.pl.

