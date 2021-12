Zmniejszenie VAT na paliwa. Rząd wysyła wniosek do Komisji Europejskiej

– Już dzisiaj wysyłamy kolejny pismo do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmniejszenie podatku VAT na paliwa – powiedział Morawiecki podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Przypomniał, że "niezależnie od tego" rząd proponuje obniżenie VAT-u na gaz z 23 proc. do 8 proc. przez okres trzech miesięcy przyszłego roku, zniesienie całkowicie akcyzy na energię elektryczną i obniżenie VAT-u na energię elektryczną z 23 proc. do 5 proc. za ten okres, maksymalne obniżenie akcyzy na paliwa i zwolnienie ich z podatku od sprzedaży detalicznej.



– Obniżamy akcyzę i VAT nie po to, aby duże firmy paliwowe, energetyczne skorzystały na tym przez wyższą marżę, ale żeby trafiło to do kieszeni Polaków. Mamy w tarczy antyinflacyjnej dodatek osłonowy i dzisiaj go rozszerzamy – mówił premier.



Tarcza antyinflacyjna – najważniejsze założenia

Projekt ustawy będący częścią tarczy antyinflacyjnej zakłada: obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc; zniesienie akcyzy na energię elektryczną i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 8 proc.; obniżkę VAT na ciepło z 23 do 8 proc., obniżenie ceny paliwa przez zmniejszenie akcyzy oraz obniżenie opłaty emisyjnej do 0 do końca maja 2022 r., a także wdrożenie dodatku osłonowego w wysokości od 400 do prawie 1500 zł, który będzie wypłacany w dwóch ratach w zależności od dochodów i liczebności rodziny.

Sejm uchwalił dwie ważne ustawy

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, a także ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i prąd. Zgodnie z nowelizacją obniżka stawki akcyzy na paliwa do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej ma obowiązywać od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. Natomiast od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

