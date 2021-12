Od 1 stycznia ruszy wypłata nowego świadczenia rodzinnego

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

– Prezentując Polski Ład obiecaliśmy polskim rodzinom, że pomożemy im lepiej godzić życie rodzinne z pracą zawodową. Obiecaliśmy, że dopłacimy do opieki nad najmłodszymi dziećmi. I dotrzymaliśmy słowa – wskazała w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– To nawet 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Rodzicom pozostawiamy wybór, czy chcą skorzystać ze wsparcia przez rok, w wysokości 1000 zł miesięcznie, czy przez dwa lata – otrzymując co miesiąc świadczenie w wysokości 500 zł. Szacujemy, że w przyszłym roku świadczeniem zostanie objętych ok. 615 tys. dzieci – dodała.

Obsługą świadczenia zajmie się ZUS

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

– Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie "Dobry start" i świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500". To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna – przekazała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińśka.

Kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

