"To nie może odbywać się kosztem Europejczyków". Szydło grzmi w PE

W środę Parlament Europejski debatuje m.in. o pandemii koronawirusa, rozwiązaniach ekologicznych proponowanych przez Komisję Europejską oraz o praworządności w Polsce.

Podczas dyskusji o pakiecie "Fit for 55" głos zabrała europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Była premier krytykowała rygorystyczne rozwiązania zawarte w programie przedstawionym kilkanaście tygodni temu przez Fransa Timmermansa. Polityk ostrzegła, że jego realizacja wywoła kryzys w społeczeństwa UE.

Mocne słowa Szydło

– Już za kilka dni będziemy cieszyć się Bożym Narodzeniem. Będziemy świętować narodzenie Chrystusa. Ale dla wielu Europejczyków te święta są pełne obaw. Europa przeżywa w tej chwili bardzo wiele kryzysów. Ten, o którym tutaj tak wiele mówiono - związany z pandemią, ten, który związany jest z zagrożeniem naszej granicy ze strony reżimu białoruskiego i Putina, i też wreszcie to, że Europa bardzo ubożeje – mówiła Szydło podczas debaty w PE.

Polityk przyznała, że klimatu należy bronić, trzeba to jednak robić mając na uwadze dobro przyszłych pokoleń.

– Klimatu trzeba bronić, trzeba go ratować, trzeba wprowadzać takie zmiany, które dadzą przyszłym pokoleniom lepsze życie. Ale nie może to odbywać się kosztem Europejczyków. Nie może to odbywać się na zasadzie romantycznych wyobrażeń, że pakiet Fit for 55 zmieni wszystko na lepsze. Nie, on nie zmieni tego na lepsze. On doprowadzi do jeszcze większych problemów i zubożenia Europejczyków – wyjaśniła Szydło.

Europoseł wzywa także do rewizji pomysłów zawartych w "Fit for 55" i do zastanowienia się, czy rzeczywiście służą one Europejczykom.

