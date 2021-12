Diabelski wynalazek Unii Europejskiej

SIŁĄ RZECZY | Ceny energii skaczą w górę jak oszalałe – w ślad za wprost eksplodującymi cenami uprawnień do emisji CO 2 . A skoro tak, to może warto – całkiem poważnie! – zastanowić się, czy nie udałoby się zrezygnować z tej przejażdżki brukselskim rollercoasterem?

Czy nie dałoby się z niego wysiąść i poczekać, aż do jej zbzikowanych organizatorów wreszcie dotrze, że fundują obywatelom swych państw wyprawę prowadzącą wprost w przepaść? Taką propozycję złożyli zresztą niedawno politycy Solidarnej Polski, którzy wszelako w koalicji rządzącej Polską dysponują pakietem zdecydowanie mniejszościowym, a nie większościowym; swoja drogą jestem ogromnie ciekaw, czy zgłosiliby ją także w przypadku, gdyby mieli pełnię władzy, a więc i szansę (a wtedy także obowiązek wobec wyborców) wprowadzenia jej w życie.