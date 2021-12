Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające wobec PayPal

Wątpliwości wzbudziły postanowienia, które pozwalają na dużą dowolność ingerencji spółki w sposób wykonywania umowy. Zgodnie z tymi postanowieniami, gdy użytkownik dopuści się tzw. zabronionych działań, PayPal może m.in. rozwiązać z nim umowę, zamknąć konto, ograniczyć możliwość płacenia, wysyłania pieniędzy lub je zablokować. Są to zatem istotne i dotkliwe sankcje, mogące w praktyce prowadzić do ograniczenia dostępu do środków finansowych i pozbawienia konsumenta możliwości korzystania z usług – podano.

"Zakres tych uprawnień, które przyznała sobie spółka w regulaminach, jest bardzo szeroki - możliwe jest nawet jednostronne rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia. W postępowaniu wyjaśniającym sprawdzimy, czy rzeczywiście PayPal arbitralnie decyduje o wstrzymywaniu świadczenia usług oraz blokowaniu środków na kontach użytkowników bez podawania uzasadnienia ani wskazywania naruszeń, których się oni dopuścili" – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Naruszono interesy konsumentów?

W postępowaniu wyjaśniającym prezes UOKiK sprawdzi, czy postanowienia w umowach z użytkownikami - zwłaszcza te dotyczące zasad korzystania z usług PayPal i działań zabronionych - są sformułowane w sposób jednoznaczny i czytelny, a także czy pozwalają PayPal na arbitralność w stosowaniu sankcji w postaci ograniczania, jak i blokowania dostępu do usług – podkreślono.

Kolejnym krokiem może być wszczęcie postępowania o uznanie klauzul we wzorcu umowy stosowanym przez przedsiębiorcę za niedozwolone lub postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Platforma płatności cyfrowych PayPal wspiera ponad 400 mln konsumentów i sprzedawców na ponad 200 rynkach.

