"Będę proponował nowe rozwiązanie". Morawiecki przed szczytem w Brukseli

W czwartek w Brukseli odbędzie się szczyt Unia Europejska – Partnerstwo Wschodnie (PW), z udziałem przywódców państw oraz szefów rządów UE i państw Partnerstwa Wschodniego. Tematem rozmów będzie przyszłość inicjatywy w kontekście przygotowania na różne scenariusze rozwoju wydarzeń w regionie. Na zakończenie szczytu planowane jest przyjęcie wspólnej deklaracji. W szczycie nie wezmą udziału przedstawiciele władz Białorusi.

– Będziemy rozmawiali o bardzo poważnych problemach związanych z kryzysem gospodarczym. Jednym z podstawowych elementów jest kwestia związana z inflacją, która została spowodowała przez szantaż gazowy Gazpromu i Rosji - to jedna przyczyna. Druga przyczyna to kwestia nieracjonalnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej i o tym będę także rozmawiał i będę proponował nowe rozwiązanie. Zobaczymy, jaka będzie reakcja po stronie naszych partnerów – powiedział Morawiecki przed wylotem na szczyt do Brukseli.

Zerowy podatek VAT na żywność

Premier przypomniał, że zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o możliwość zastosowania zerowego podatku VAT. – Będę o to pytał przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen i innych komisarzy, żeby jak najszybciej dopuścić taką ulgę. Wtedy Polska, kosztem naszego budżetu, obniży VAT na wszystkie artykuły żywnościowe, w szczególności te pierwszej potrzeby. Dzięki temu będzie niższa inflacja i więcej pieniędzy zostanie w portfelach naszych obywateli – stwierdził Morawiecki.

Zapowiedział, że podczas szczytu pojawi się również temat migracji. – My na zmiany w naszej polityce azylowej na pewno się nie zgodzimy. Nie damy sobie narzucić jakichkolwiek rozwiązań zewnętrznych, ale chcemy być solidarni i pokazujemy naszą solidarność poprzez pomoc logistyczną i finansową naszej Straży Granicznej – oświadczył premier.

