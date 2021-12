Moskwa: Podejmiemy działania prawne, by blokować szkodliwe zapisy pakietu Fit for 55

– Jednym z głównych elementów dialogu z Komisją Europejską jest uznanie gazu i atomu za element sprawiedliwej transformacji energetycznej. Polska transformacja bez inwestycji gazowych nie może się odbyć – mówiła Moskwa na konferencji prasowej dodając, że celem polskiego rządu jest uzyskanie dotacji na inwestycje w gaz i atom.

Minister wspomniała, że kolejnym ważnym wątkiem poruszanym przez Polskę są ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

– To narzędzie, które na początku wydawało się narzędziem dosyć idealistycznym, narzędziem, które miało wzmacniać i pozytywnie mobilizować państwa do mobilizacji na dzień dzisiejszy jest narzędziem spekulacji, narzędziem, które zniechęca do transformacji i podwyższa ceny prądu, znacząco uderzając tym w obywateli i gospodarstwa domowe. Postulujemy kompleksową zmianę, kompleksową reformę całego systemu uprawnień emisji, przede wszystkim ograniczenia, zredukowania, a nawet wyłączenia instytucji finansowych – przekazała mediom.

"Nie" dla Fit for 55

Szefowa resortu środowiska zapowiedziała również podjęcie kroków w celu zablokowania pakietu Fit for 55.

– Na dziś nie możemy powiedzieć co będziemy blokować i czy będziemy blokować, gdyż prace nad każdym z tych dokumentów oddzielnie trwają. Natomiast jeżeli one będą w jakikolwiek sposób sprzeczne z interesami Polaków, jeżeli w jakikolwiek sposób będą sprzeczne z założeniami sprawiedliwej transformacji, podejmiemy wszelkie działania prawne, żeby takie dokumenty zablokować – powiedziała.

Anna Moskwa zaznaczyła, że cały pakiet składa się z 14 dokumentów liczących po kilka tysięcy stron. Poszczególne elementy pakietu mają różny charakter. Niektóre akty stanowią pewnego rodzaju nowelizacje już istniejących zapisów, inne są wprowadzane od zera. To powoduje, że w procesie legislacyjnym niektórych regulacji nie będzie obowiązywało prawo weta.

