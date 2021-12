Scholz jak Merkel. "Nord Stream 2 to prywatne przedsięwzięcie"

Lider niemieckich socjaldemokratów odpowiedział na pytanie dotyczące wykorzystania kwestii uruchomienia Nord Stream 2 jako środka nacisku na Moskwę, w celu wymuszenia na niej deeskalacji i wycofania wojsk ze swych zachodnich granic.

– W odniesieniu do Nord Stream 2 chodzi o przedsięwzięcie sektora prywatnego – stwierdził polityk dodając, że obecnie na drodze do uruchomienia gazociągu stoją jeszcze formalności natury prawnej, niemające nic wspólnego z kwestiami politycznymi. Tym samym wpisał się w retorykę byłej kanclerz Angeli Merkel, która wielokrotnie określała NS2 mianem "projektu czysto biznesowego".

Scholz podkreślił również, że niemiecki rząd czuje się "bardzo odpowiedzialny" za to, by Ukraina pozostała także w przyszłości krajem tranzytu rosyjskiego gazu.

Długa droga legislacyjna Nord Streamu

W czwartek prezes niemieckiej Federalnej Agencji ds. Sieci Jochen Homann ocenił, że Nord Stream 2 nie uzyska pozwolenia na eksploatację przynajmniej do lata 2022 roku.

– Kiedy otrzymamy dokumenty - ale trudno określić kiedy to się stanie - zacznie tykać zegar. Rozpocznie się czas na ocenę certyfikatu. Minął już pewien konieczny okres, że tak się wyrażę. Potem jednak całą sprawę przejmie Komisja Europejska, która długo może się tym zajmować. Tak więc, w pierwszej połowie przyszłego roku na pewno nie zapadną żadne decyzje – powiedział Hohmann.

W połowie listopada niemiecki regulator zarządał od operatora gazociągu, Nord Stream AG, przeprowadzenie reorganizacji struktury spółki. Należący do Gazpromu podmiot rozpoczął już proces powoływania spółki-córki, która będzie odpowiedzialna za niemiecki odcinek gazociągu. Do momentu, gdy kwestie organizacyjne nie zostaną rozwiązane i do Federalnej Agencji Sieci nie wpłyną odpowiednie dokumenty, proces zatwierdzania gazociągu będzie stała w miejscu.

