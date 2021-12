Wiadomo, o ile zdrożeje prąd i gaz w 2022 roku. URE ujawnił oficjalne taryfy

Cena energii elektrycznej wzrośnie ogółem o 37 proc. Konsumenci indywidualni odczują jednak podwyżkę mniejszym stopniu. Dla nich cena wzrośnie o 24 proc., co dla przeciętnego gospodarstwa domowego będzie oznaczało wzrost rachunków za prąd o ok. 20 złotych netto miesięcznie.

"Na całkowity koszt rachunku za energię elektryczną składają się koszty zakupu energii oraz koszty jej dystrybucji (transportu). Prezes URE zatwierdza taryfy zarówno dla sprzedaży (tylko dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z taryf tzw. sprzedawców z urzędu), jak i usługi jej dystrybucji (dla wszystkich grup odbiorców)" — wyjaśnia URE w swoim komunikacie.

Urząd Regulacji Energetyki w piątkowym komunikacie informuje o zmianie taryfy dla czterech tzw. sprzedawców z urzędu oraz pięciu największych spółek dystrybucyjnych.

"W ostatnim kwartale każdego roku w URE prowadzone są postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię elektryczną na kolejny rok dla spółek dystrybucyjnych i tzw. sprzedawców z urzędu (z grup PGE, Tauron, Enea i Energa), świadczących usługi dla przeważającej większości odbiorców w kraju" – czytamy w oświadczeniu.

Podwyżka cen prądu to reakcja na drożejące surowce, co z kolei przyczynia się do wzrostów kosztów produkcji. Podwyżki dla klientów indywidualnych są wysokie, ale jak zaznacza Business Insider Polska, "wciąż są one dużo niższe niż wzrosty cen na rynkach hurtowych".

Drugim czynnikiem powodującym wzrost cen są koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

"Nasza energetyka w większości oparta jest bowiem na tym paliwie: 80 proc. wyprodukowanej w tym roku w kraju energii elektrycznej pochodziło właśnie z węgla1. Koszty uprawnień w okresie od maja 2019 r. do listopada br. wzrosły od 100 do 310 zł za tonę i obecnie nadal rosną" – czytamy w komunikacie URE.

Gaz również w górę

URE zatwierdził również nową taryfę na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). Decyzja Urzędu oznacza podwyżkę cen gazu dla gospodarstw domowych o ok. 54 proc.

Jak podaje URE, dla osób, które używają gazu do przygotowywania posiłków (tzw. "kuchenkowicze") rachunki za gaz wzrosną o 41 proc., co oznacza podwyżkę o 9 zł netto.

Konsumenci, którzy używają gazu do podgrzewania wody zapłacą więcej o 54 proc. czyli o 56 zł netto miesięcznie.

Z kolei gospodarstwa domowe, które ogrzewają gazem domy, zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej (wzrost płatności o 58 proc.).

Jak informuje URE, podwyżki mogłyby być jeszcze większe, gdyby nie wprowadzenie nowych przepisów, minimalizujących wzrost cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Na całkowity koszt rachunku za gaz składają się: koszty jego zakupu i opłat abonamentowych (które są zawarte w taryfie PGNiG OD) oraz koszty dystrybucji gazu (transportu).

