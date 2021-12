Wicekanclerz Niemiec grozi wstrzymaniem Nord Stream 2

Minister gospodarki Niemiec, a zarazem wicekanclerz w nowym niemieckim rządzie, powiedział w rozmowie z gazetą "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", że ewentualna agresja militarna wobec Ukrainy nie może pozostać bez konsekwencji.

Habeck, który reprezentuje partię Zielonych, przyznał, że Nord Stream 2 był geopolitycznym błędem. – Wszystkie kraje europejskie, poza Niemcami i Austrią, były zawsze przeciw. Teraz gazociąg jest gotowy. Otwartym pozostaje pytanie, czy będzie mógł zostać uruchomiony – oświadczył.

Niemieccy Zieloni, którzy po wrześniowych wyborach weszli w skład nowego rządu w Berlinie, od początku sprzeciwiali się budowie drugiej nitki Nord Streamu, który ma transportować rosyjski gaz do Niemiec po dnie Bałtyku, z pominięciem krajów tranzytowych.

Deutsche Welle zwraca uwagę, że w sprawie Nord Stream 2 mniej krytycznie wypowiada się nowy kanclerz RFN Olaf Scholz. Podczas unijnego szczytu w Brukseli stwierdził, że Nord Stream 2 to przedsięwzięcie sektora prywatnego. Przez lata podobnie wypowiadała się kanclerz Angela Merkel.

Nord Stream 2 czeka na uruchomienie

Budowa Nord Stream 2 została zakończona kilka tygodni temu, ale Federalna Agencja ds. Sieci wstrzymała wydanie ostatecznego pozwolenia na uruchomienie gazociągu. Niemiecki regulator ma czas do początku stycznia, aby podjąć decyzję w sprawie pozwolenia na eksploatację rur, które mają transportować z Rosji do Niemiec do 55 mld metrów sześciennych gazu rocznie.

Prezes Federalnej Agencji ds. Sieci Jochen Homann ocenił, że Nord Stream 2 nie uzyska pozwolenia na eksploatację przynajmniej do lata 2022 roku.

Czytaj też:

Ustalenia Niemiec i USA ws. Nord Stream 2. Szefowa dyplomacji ujawniaCzytaj też:

Kanclerz Austrii: Oczekuję, że Nord Stream 2 wkrótce będzie uruchomiony