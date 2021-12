Pensja (unijnego) konia trojańskiego

No i oto jesteśmy świadkami narodzin kolejnego potworka – europejskiej płacy minimalnej, na szczęście na razie w fazie wstępnej, którą może jeszcze się uda – i oby! – zatrzymać. W każdym razie zawsze zdolny do pójścia złą drogą europarlament i tym razem nie zawiódł, ogłaszając, że jest, rzecz prosta, gotowy do rozmów o wprowadzeniu takiej europejskiej płacy minimalnej, która „zapewniłaby przyzwoity poziom życia w UE”.