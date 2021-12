Niższa akcyza na paliwa. Obajtek zabrał głos ws. cen na stacjach Orlenu

W sobotę prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę obniżającą m.in. akcyzę na paliwo.

Obniżenie stawek akcyzy powinno oznaczać spadek cen paliw na stacjach paliw W przypadku przeniesienia całej obniżki akcyzy na końcową cenę paliw, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa od 20 do 31 grudnia br. byłby tańszy o 8 gr/l, z VAT 10 gr/l, a od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. o 5 gr/l, z VAT o 6 gr/l.

Obniżenie akcyzy na paliwa to część tzw. tarczy antyinflacyjnej. Rządowy projekt zakłada wprowadzenie mechanizmów rekompensujących gospodarstwom domowym rosnącą inflację.

W szczególności tarcza zakłada: obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc; zniesienie akcyzy na energię elektryczną i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 8 proc.; obniżkę VAT na ciepło z 23 do 8 proc., obniżenie ceny paliwa przez zmniejszenie akcyzy oraz obniżenie opłaty emisyjnej do 0 do końca maja 2022 r., a także wdrożenie dodatku osłonowego w wysokości od 400 do prawie 1500 zł, który będzie wypłacany w dwóch ratach w zależności od dochodów i liczebności rodziny.

Obajtek: Ceny na Orlenie spadły

Do faktu wprowadzenia niższej akcyzy na paliwa odniósł się w mediach społecznościowych prezes PKN Orlen. Daniel Obajtek napisał, że dzięki działaniom rządu oraz optymalizacji kosztów po stronie koncernu, Polacy mogą już płacić mniej za tankowanie.

"Dotrzymujemy słowa. Ceny paliw na stacjach @PKN_ORLEN są już niższe. Obniżki cen na naszych stacjach to efekt działań optymalizacyjnych i skutecznego wdrożenia rządowej tarczy antyinflacyjnej. Liczymy, że pozostałe firmy paliwowe na naszym rynku również wpiszą się w ten trend" – napisał Obajtek na Twitterze.

