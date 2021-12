Rosjanie przestali tłoczyć gaz przez Polskę

Według londyńskiego ICE, po raz pierwszy od października ceny gazu w Europie przekroczyły 1,8 tys. dolarów za 1000 metrów sześciennych.

Z kolei cena styczniowych kontraktów terminowych na hubie TTF w Holandii wzrosła do 1803 dolarów za 1000 metrów sześciennych, czyli 154,35 euro za megawatogodzinę – podaje agencja TASS.

Wcześniej Gazprom nie zarezerwował przepustowości na tranzyt gazu przez Polskę gazociągiem Jamał-Europa na 21 grudnia. W efekcie fizyczny przepływ gazu gazociągiem do Niemiec zatrzymał się dziś rano.

Uruchomiono rewers gazu z Polski do Niemiec

"Na punkcie przesyłu Mallnow na granicy polsko-niemieckiej surowiec płynie do Polski, ale z kierunku niemieckiego. Polacy wykorzystują w ten sposób tzw. rewers fizyczny na gazociągu Jamalskim. Gaz, który płynie obecnie do Polski pochodzący z giełdy niemieckiej to surowiec z Norwegii, Rosji, Holandii oraz z dostaw z LNG" – informuje "Rzeczpospolita".

Gazprom systematycznie zmniejsza rezerwacje na tranzyt gazu gazociągiem Jamał-Europa. W piątek spółka zamówiła przepompowanie 26,8 mln metrów sześciennych surowca wobec 31,4 mln metrów sześciennych w poprzednich dniach. Następnie rosyjski gigant zarezerwował w sobotę 5,2 mln metrów sześciennych, w niedzielę – 4,2 mln, a w poniedziałek – 3,8 mln. W styczniu Gazprom nie zarezerwował dodatkowych przepustowości na tranzyt gazu przez Ukrainę.

W październiku premier Mateusz Morawiecki informował, że Polska wskazała na konieczność przeprowadzenia przez UE śledztwa dotyczącego działań Gazpromu, które mogą prowadzić do dalszej monopolizacji rynku gazu i wzrostu cen.

Wicekanclerz Niemiec grozi wstrzymaniem Nord Stream 2