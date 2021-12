Prof. Krysiak: Ten proces prowadzi do pogarszania kondycji ekonomicznej wszystkich krajów UE

Kwestie dotyczące cen praw do emisji CO2 oraz te związane z polityką klimatyczną oraz energetyczną były przedmiotem dyskusji szefów rządów państw członkowskich podczas niedawnego szczytu UE.

– System ETS wywrócił się i nie działa. Ceny uprawnień do emisji CO2 rosną trzy, czterokrotnie w ciągu ostatnich 12-14 miesięcy, a w okresie 4 lat nawet 10-krotnie. W ostatnim czasie wiele podmiotów weszło na ten rynek. Bardzo go rozchwiały. Doprowadziły też do dużej zmienności cenowej, zmienności, która w trendzie bardzo wyraźnie szła do góry. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko – stwierdził premier Morawiecki na szczycie.

DoRzeczy.pl opisywało kulisy twardego weta Polski i Czech w sprawie konkluzji dotyczących cen energii.

Polityka UE szkodliwa dla gospodarek

Prof. Krysiak komentował w Polskim Radiu 24 założenia unijnej polityki klimatyczną i wskazywał na jej destrukcyjny wpływ na ekonomię państw członkowskich.

– Firmy nie mogą kumulować kapitału, inwestować dalej (…). Usunięcie tych opłat postawiłoby je w zupełnie innej pozycji – stwierdził ekspert i dodał, że fakt silnego wzajemnego połączenia gospodarek państw członkowskich prowadzi często do efektu domina.

– Ten proces prowadzi do destrukcji czy pogarszania kondycji ekonomicznej wszystkich krajów wspólnoty – wskazał ekspert.

Prof. Krysiak wskazał także na próby utworzenia z UE superpaństwa. Działania na tym polu uwidoczniły się szczególnie w ciągu ostatnich dwóch lat, nawet mimo kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.

– UE jest organizacją, jednak jej instytucje próbują, szczególnie po traktacie z Maastricht, tworzyć trwałą konstrukcję państwową. W ostatnich dwóch latach, kiedy zmagamy się z pandemią i problemami, które są ważniejsze od tych ideologicznych działań, jest przyśpieszanie i presja na tworzenie superpaństwa – wskazał profesor.

