Seniorzy na celowniku oszustów. PGNiG ostrzega

Według danych UOKiK ponad połowa seniorów nie czyta podpisywanych przez siebie umów, więc często nie ma nawet świadomości, że pada ofiarą oszustwa. Często też nie śledzą na bieżąco dokonujących się zmian prawnych, co powoduje, że nie wiedzą, że istnieje zakaz zawierania umów z dostawcami prądu i gazu z poza ich siedzibami.

Aby zwiększyć wiedzę swoich klientów i uchronić ich w ten sposób przed zakusami oszustów, PGNiG cyklicznie prowadzi kampanię społeczną "Akcja Świadomy Klient", adresowaną przede wszystkim do osób starszych. Podczas trwania akcji materiały edukacyjne są dostępne w Biurach Obsługi Klienta i w mediach.

– Obsługujemy ponad 7 milionów klientów w całej Polsce, w tej liczbie sporą grupę stanowią seniorzy, dlatego odpowiedzialność społeczna jest dla nas bardzo istotna – mówi Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG. – Przejawia się także w tym, że od lat przypominamy, iż pracownicy PGNiG nie odwiedzają klientów w ich domach i nie oferują tą drogą sprzedaży żadnych produktów czy usług. Teraz prawny zakaz takiej formy sprzedaży stał się faktem i chcemy, żeby jak najwięcej osób miało tego świadomość, ponieważ może to je uchronić przed potencjalnym zagrożeniem – wyjaśnia.

Wzrost liczby ataków o ponad 100 proc.

W wyniku pandemii wielu klientów PGNiG, również z tej najstarszej grupy, przeniosło się do internetu, a w ślad za tym swój "rewir" działania zmienili oszuści. Jak wynika z danych, które zebrał Państwowy Instytut Badawczy – NASK, w ubiegłym roku odnotowano blisko 8 tys. ataków polegających na wyłudzeniu poufnych danych osobowych w internecie. To aż o 117 proc. więcej niż rok wcześniej!

Ponad dwa mln klientów PGNiG korzysta każdego dnia z elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Spółka odnotowała podobną liczbę pobrań aplikacji mobilnej. Blisko 120 tys. klientów zawarło z PGNiG umowę online, bez wychodzenia z domu. Dlatego w kampanii PGNiG pojawiają się spoty ostrzegające nie tylko przed nieuczciwymi sprzedawcami krążącymi od domu do domu, ale także dotyczące ostrożności w sieci.

Dzieci uczulają dorosłych

W nowej edycji występują dzieci, które przypominają dorosłym - swoim rodzicom i dziadkom - by nie dali się oszukać nieuczciwym sprzedawcom, podszywającym się pod przedstawicieli spółki. Spoty nawiązują do zasad, które dorośli wpajają dzieciom, ale sami często się do nich nie stosują. Na przykład Jacek, 10 lat, wskazuje: "Mówicie nam, żeby nie rozmawiać z nieznajomymi, a sami bez zastanowienia podajecie obcym nawet swój numer PESEL".

PGNiG doradza klientom, by w razie podpisania dokumentów przedstawionych przez nieuczciwego sprzedawcę, po stwierdzeniu tego faktu, jak najszybciej skontaktowali się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 515 515.

