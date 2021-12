Obajtek: Orlen i Lotos powinny być połączone 30 lat temu

Daniel Obajtek był gościem poranka rozgłośni katolickich „Siódma 9”. Prezes Orlenu wypowiedział się na temat działalności przedsiębiorstwa.

Rozwój Orlenu

Prezes Orlenu zaznaczył, że rok nie należał do łatwych, ale był udany. Wymienił szereg inwestycji poczynionych w mijającym roku przez spółkę. – Rok temu przejęliśmy grupę Energa i przez cały ten rok prowadziliśmy proces zmian, połączeń komplementarnych, aby ta fuzja miała sens” – powiedział.

Obajtek w grupie udanych przedsięwzięć wskazał działania takie, jak: zmiana technologii węglowej na gazową w elektrowni w Ostrołęce, tworzenie pierwszej farmy wiatrowej na Bałtyku, zwiększenie dostaw ropy spoza kierunku wschodniego, finalizacja przejęcia Lotosu, otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, restrukturyzacja firmy Ruch czy też kontynuacja działań Orlenu zagranicą.

Wpływ na obniżkę cen paliw

Jednym z wątków rozmowy były ceny paliw. Obajtek tłumaczył, że ceny nieco spadły dzięki obniżce akcyzy, ale jest to także efekt decyzji zarządu Orlenu.

– W 2020 roku podjęliśmy decyzję o nabyciu 19 milionów praw do emisji CO2 po 23 euro. Prawa do emisji w tym momencie wynoszą 80 euro. Gdyby zarząd nie podjął tej decyzji, to ta obniżka cen paliw nie byłaby możliwa. Gdzieniegdzie spadły nawet o 30 groszy. Jest to więc kwestia działań zarówno i rządu i naszych – powiedział.

– Zastosowaliśmy to poprzez rynek hurtowy, ale później również przez nasze stacje. Jest duża szansa, że rynek poszedł za nami. My nie posiadamy wszystkich stacji. Jest ich w Polsce około 9 tys., a Orlen posiada 1,8 tys. W związku z tym było to działanie, żeby obniżki przełożyły się na cenę detaliczną. Zadziałaliśmy poprzez mikro rynki. To była bardzo duża operacja, ale zakończyła się sukcesem – mówił Obajtek.

Jeżeli patrzymy na ceny paliw to widzimy tez, że gospodarki światowe nie są stabilne i nie możemy przewidzieć pewnych kwestii. Nie możemy przewidzieć, jak będzie rozwijać się pandemia. Ma ona szalenie istotny wpływ na ceny paliw, ponieważ jest to kwestia konsumpcji. (…) Z naszej strony robimy wszystko, by te ceny były optymalne i generalnie akceptowane na rynku, bo tak duży koncern, jak Orlen, jest zależny od rozwoju rynku. My nie działamy na zasadzie wysokich cen, ponieważ jest to studzenie gospodarki, w tym Orlen. Patrzymy bardziej na kwestie wolumenowe. Jeśli paliwo będzie optymalne, to więcej sprzedamy. Ale działamy na rzecz gospodarki i poprzez nią na rzecz koncernu – tłumaczył Obajtek.

"Fuzja z Lotosem powinna być 30 lat temu"

Obajtek tłumaczył, że Orlen łączy biznes z bezpieczeństwem energetycznym. Zwrócił uwagę na to, że są to kwestie, których nie da się rozdzielić.

Podkreślił, że fuzja Orlenu z Lotosem powinna zostać przeprowadzona już 30 lat temu.

Argumentował, że nie powinno się doprowadzać do bardzo mocnej rywalizacji pomiędzy tymi przedsiębiorstwami, ponieważ niesie to często niekorzystne skutki dla klientów. – Nie można prowadzić do patologii gospodarczej, w której każda z tych firm oddzielnie pracowała nad alternatywnymi paliwami i osobno wydawała środki. Liczy się element skali – mówił prezes Orlenu.

