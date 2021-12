20 mld zł na inwestycje. Rusza nabór do drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych

Rusza druga edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Nabór wniosków potrwa do 15 lutego (istnieje możliwość wydłużenia naboru). Każdy samorząd będzie mógł złożyć trzy wnioski: pierwszy do 5 mln zł, drugi do 30 mln zł oraz trzeci do 65 mln zł. Złożenie wniosku na najmniejszą kwotę jest konieczne, aby móc wnioskować o większe sumy. Wsparcie jest udzielane Jednostkom Samorządu Terytorialnego poprzez BGK.

– Nazywamy to Programem Inwestycji Strategicznych, dlatego że rzeczywiście nasze analizy, nasze spojrzenie na gospodarkę w roku 2022, 2023, po wychodzeniu z pandemii pokazuje te miejsca, które potrzebują doinwestowania. Tak jak to było w pierwszej transzy Inwestycji Strategicznych, będziemy kładli nacisk na projekty modernizacyjne i te, które tworzą miejsca pracy. Zgodnie z naszą obietnicą Polski Ład ma wygenerować, przyczynić się do utworzenia około pół miliona nowych miejsc pracy – mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

– Ten Program Inwestycji Strategicznych, który przedstawiamy tutaj państwu, jako wykonanie naszych wcześniejszych obietnic ma przyczynić się do tworzenia miejsc pracy, także na tych terenach, które do tej pory miały mniejsze szanse – wskazał szef rządu.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker wskazał: – Rusza dodatkowy nabór dla gmin terenów popeegerowskich – to będzie 2,5 mld zł na inwestycje na tych terenach. Ten program wpisuje się w strategię programów, które wyrównują szanse. Nabór będzie trwał do 15 lutego.

Sukces pierwszej edycji

W ramach pierwszej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowane dostało 4040 wniosków. Suma wsparcia wyniosła 23 887 982 748 zł. Ze wsparcia skorzystało niemal 100 proc. samorządów.

Najwięcej przekazano na projekty infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, sportowej oraz edukacyjnej.