Bosak: Kiedy PiS nie miał już żadnego innego wyjścia, to zaczął słuchać Konfederacji

Prowadzący zapytał obecnych w studio Polsat News gości czy istnieją realne szanse na to, by podwyżki gazu, prądu i ogólnego poziomu inflacji, zostały zatrzymane.

Bosak: Polityka UE zmniejsza opłacalność przemysłu

Krzysztof Bosak ocenił, że w obecnej sytuacji nie ma już recept krótkookresowych. Zwrócił uwagę, że podjęte przez PiS działania mają charakter tymczasowy. Przypomniał, że obniżone taryfy na energię się zakończą, natomiast horrendalnie wzrosną ceny dla firm, co przełoży się portfele konsumentów, ponieważ wzrosną przez to ceny wszystkich produktów i usług.

– To zmieni konkurencyjność biznesu w Polsce. To dzieje się od lat. Nasze środowisko od lat alarmowało, że Unia Europejska uprawia politykę prowadzącą do zmniejszenia opłacalności przemysłu – w szczególności energochłonnego. To nie jest żadna nowość – powiedział wiceprezes Ruchu Narodowego.

– Kiedy jeszcze premierem był Donald Tusk, to rozmawiałem z szefem jego doradców ds. polityki klimatyczno-energetycznej. On, wówczas profesor Politechniki Warszawskiej mówił premierowi, że polityka UE prowadzi do tego, że przemysł ucieka z UE i, że zaczynamy wszystko importować – kontynuował.

– W tej chwili okazuje się, że cała gospodarka unijna uzależniła się od importu nie tylko wysoko przetworzonych dóbr, ale nawet surowców. W tej chwili odbudowanie nawet mocy produkcyjnych czy w Polsce, czy w Europie jako całości, jest bardzo kosztowne, wymagające wieloletnich inwestycji – powiedział.

Bosak: PiS poszedł za sugestiami Konfederacji

Bosak zaznaczył, że obniżka podatków jest krokiem w dobrą stronę. Wskazał, co jeszcze można zrobić, aby zniwelować skutki wzrostów cen.

– Rząd PiS poszedł za tym, co sugerowała Konfederacja, czyli obniżka VAT-u, opodatkowania prądu czy paliwa. Cieszę się, że PiS wreszcie, kiedy nie miał już żadnego innego wyboru, to zaczął nas słuchać – powiedział poseł.

Jako drugi element Bosak wskazał doprowadzenie do wyjścia Unii Europejskiej z systemu ETS. – Karne opłaty za produkcję prądu prowadzą do takich absurdów, że np. w tej chwili prąd stał się tak drogi, że przedsiębiorstwa kolejowe przestawiają się z lokomotyw elektrycznych na spalinowe. Osiągamy więc cele zupełnie przeciwne do zamierzonych. UE chciała przecież promować czystą energię i technologię, jak np. elektromobilność – mówił polityk.

Bosak podkreślił, że jest to trend ogólnoeuropejski. Dodał jednak, że tym, co wyróżnia Polskę jest jedna z najwyższych na świecie relacja cen prądu do zarobków.

Czytaj też:

"To pokazuje skalę ochrony polskich rodzin przed podwyżkami cen". Komunikat PGNiG