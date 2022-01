Rzecznik rządu: Są dwie przyczyny wysokich cen gazu i energii

– Wprowadziliśmy szereg działań, które mają pomóc w zrekompensowaniu cen energii. To m.in. obniżenie VAT-u na energię elektryczną, obniżenie VAT-u na cenę gazu, obniżenie VAT-u na tak zwane ciepło systemowe, obniżenie akcyzy, która przyniosła efekty w postaci obniżonych cen benzyny, a od 1 stycznia obniżone podatki, jeżeli chodzi o surowce energetyczne – mówił Mueller podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– Natomiast kluczową rzeczą jest to, aby tak naprawdę zwalczyć przyczynę wysokich cen gazu i energii. Te przyczyny są zasadniczo dwie: jedna to jest szantaż gazowy ze strony Rosji i budowa, czy właściwie potencjalnie zbliżające się - mam nadzieję, że nie - uruchomienie Nord Stream 2. To daje Rosji pole do tego, aby próbować dyktować wysokie ceny gazy – tłumaczył.

– Druga rzecz to nieefektywna i źle przemyślana polityka klimatyczna Unii Europejskiej, a konkretnie rynek manipulacji cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla. To są dwie rzeczy, które powodują wzrosty cen z jednej strony na rynku gazowym, a z drugiej strony na rynku energii – powiedział.

Apel Morawieckiego do Tuska

Przypomniał, że z tego powodu rząd przygotował tarczę antyinflacyjną, ale "potrzebne są również działania, które mogą zablokować tę manipulację cenami". – Z jednej strony to jest skuteczna próba zablokowania uruchomienia Nord Stream 2, ale z drugiej strony rzetelna i głęboka reforma polityki handlu emisjami dwutlenkiem węgla, stąd premier Mateusz Morawiecki zaapelował do przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Donalda Tuska, aby wsparł działania rządu w zakresie reformy tego systemu – stwierdził Mueller.

Podkreślił, że "do tego potrzebna jest zgoda polityczna nie tylko ze strony europejskich konserwatystów, ale ważny jest też sojusznik w postaci Europejskiej Partii Ludowej".

