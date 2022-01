Komu przysługuje dodatek osłonowy? Wyjaśniamy

Dodatek osłonowy to jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej, który został wprowadzony, aby zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Wsparciem objętych zostanie blisko 7 mln gospodarstw domowych w Polsce, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach – pierwsza do 31 marca i druga do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Od 4 stycznia działa specjalna infolinia dotycząca dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc. Telefon jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Czytaj też:

Będzie kolejne rządowe wsparcie dla Polaków. Prezydent podpisał ustawęCzytaj też:

Polacy ocenili tarczę antyinflacyjną. Są wyniki sondażu