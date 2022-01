Jak banki obdzierają ze skóry Polaków, a jak łupi ich polski rząd

Jeśli bowiem powiedzieć o Radzie Polityki Pieniężnej – a trzeba to powiedzieć, i to stanowczo, że mocno „zagapiła się" i co najmniej o trzy miesiące za późno zaczęła podnosić stopy procentowe, w odpowiedzi na coraz śmielej panoszącą się w Polsce inflację – to co powiedzieć o bankach, których zdecydowana większość już ponad sześć miesięcy od tamtej pory – gwałtownego wzrostu inflacji, a ponad trzy miesiące od momentu, gdy serię podwyżek stóp procentowych rozpoczęła RPP – zwleka z odpowiednim podniesieniem wysokości oprocentowania lokat oszczędnościowych? Za to oczywiście banki nie tracą ani dnia – ba, ani godziny – by podnieść oprocentowanie kredytów!